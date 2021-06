Kursy walut. Wyższa inflacja nie umocniła dolara

W bieżącym tygodniu zostały opublikowane niższe od konsensusu rynkowego odczyty inflacyjne w krajach regionu. W Czechach spadek inflacji osłabił koronę, mimo to inwestorzy w dalszym ciągu spodziewają się podwyższenia kosztu pieniądza na najbliższych posiedzeniach.

Fed w dalszym ciągu traktuje podwyższoną inflację jako czynnik przejściowy, wobec tego reakcja rynku była ograniczona, co również ukazał tzw. indeks strachu obrazujący zmienność na rynkach akcyjnych. EBC podczas czwartkowego posiedzenia podtrzymał łagodną retorykę sygnalizując szybsze tempo skupu aktywów, co było bodźcem do utrzymania pozytywnego nastawienia inwestorów wobec aktywów ryzykownych.