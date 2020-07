Kursy walut. Złotemu ciążą trzy czynniki.

- W dalszym ciągu tli się obawa o drugą falę pandemii. Oczywiście czasem przysłania ją krótkoterminowy optymizm, np. co do szczepionek (...), ale sądzimy, ze w horyzoncie najbliższych tygodni, a pewnie nawet miesięcy, ten czynnik będzie oddziaływać coraz mocniej - mówi Pogorzelski.

- W związku z tym spodziewamy się ucieczki od ryzyka, co będzie wspierać rynki rozwinięte, kosztem rynków rozwijających się. Mimo że Polska ma solidną sytuację makroekonomiczną, np. ma nadwyżkę w handlu międzynarodowym, to wciąż jest rynkiem rozwijającym się - dodaje.

Trzecim czynnikiem osłabiającym złotego, który jednak w krótkim terminie nie działa tak mocno, jest sytuacja związana z przewalutowaniem kredytów frankowych. - Zwłaszcza jak sądy zaczną teraz częściej orzekać na niekorzyść banków, banki będą zmuszone do kupna franków, żeby dokonywać przewalutowania i to też będzie czynnik osłabiający złotego. Nie jest to czynnik bardzo mocny, ale on żyje i będzie żył przez najbliższe lata, bo tyle trwa rozpatrywanie tych spraw - mówi Pogorzelski.