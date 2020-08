Kursy walut. Złoty korzysta na politycznych sporach w USA.

Wtorkowy handel nie zmienił ogólnych tendencji rynkowych. Dzięki słabości dolara, euro i złoty nadal pozostają w cenie. Nominalnie kurs euro/dolara powrócił wczoraj do 1,18 co pozwoliło złotemu zejść poniżej 4,40 za euro.

W ocenie Lane skala zakupów aktywów prowadzona przez bank centralny strefy euro będzie uzależniona od perspektyw inflacji. W lipcu inflacja HICP w strefie euro niespodziewanie wzrosła (do 0,4 proc. rok do roku z 0,3 proc. w czerwcu i wobec 0,2 proc. oczekiwanych).

Pierwszy od lutego wzrost pokazał też opublikowany wczoraj indeks PPI ze strefy euro. Ceny produkcji wzrosły w czerwcu o 0,7 proc. w skali miesiąca, podczas gdy analitycy oczekiwali poziomu 0,5 proc. Ruch w górę nastąpił głównie za sprawą wzrostu cen energii o 3,1 proc. Gdyby nie to, ceny produkcji kontynuowałyby spadki lub byłyby bez zmian w ujęciu miesięcznym. Rok do roku ceny produkcji spadły zaś o 3,7 proc, choć był to mniejszy spadek, niż spodziewali się analitycy, oczekujący odczytu na poziomie -3,9 proc..