Kursy walut. Złoty najsłabszy od początku maja

niestety 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a ja myślę że koronawirus tu nie ma nic do rzeczy skoro w Polsce nie ma prawie nowych przypadków. Złoty jest słaby z powodu socjalistycznego podejścia PIS do gospodarki. I będzie jeszcze słabszy ponieważ jak widać pomysł pis na utrzymanie się przy władzy to dalsze rozdawnictwo pożyczonego albo dodrukowanego pieniądza. 5zł za € i 4,20zł za $ już wkrótce.