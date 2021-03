Kursy walut. Złoty słabszy od innych walut regionu

Jednak opublikowane w piątek dane o inflacji w USA sugerują, że cel inflacyjny nadal jest odległy, gdzie preferowana przez Fed miara bazowego PCE spadła w lutym do 1,4 proc. rok do roku wobec oczekiwanej stabilizacji na 1,5 proc.

Kurs złotego

Polski złoty pozostawał w piątek słaby na co wpływ wciąż ma wprowadzenie nowych obostrzeń epidemicznych, które pogarszają oczekiwania na odbicie gospodarcze w krótkim terminie. Jednak złoty zachowywał się również gorzej od innych walut regionu jak czeska korona czy węgierski forint, na co wpływ ma bardziej gołębie stanowisko NBP niż CNB czy MNB.

Wycena rynkowa dotycząca ewentualnych podwyżek stóp procentowych w Polsce zdecydowania zmalała w ostatnim czasie, gdzie kontrakty FRA wskazują na pole do wzrostu stawki referencyjnej o około 40 bp do końca 2022 roku, gdzie niedawno było to około 90 pb. Dodatkowo, na wycenie naszej waluty ciąży kwestia walutowych kredytów hipotecznych, gdzie w kwietniu oprócz orzeczenia Sądu Najwyższego również w innej sprawie ma zostać przedstawione stanowisko TSUE. W związku z negatywnym sentymentem pole do spadku notowań kursu złotego wobec euro w krótkim terminie będzie ograniczone i para może pozostawać powyżej 4,60.