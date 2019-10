Kursy walut. Złoty stabilny, a inwestorzy czekają na brexit

Ostatnie godziny obrotu na szerokim rynku przyniosły podbicie zmienności na bazie oczekiwań co do umowy dot. brexitu. Wedle nieoficjalnych informacji mieliśmy być świadkami istotnego postępu już do wtorkowego wieczora co otwierałoby drogę do zaawansowanych negocjacji z UE na szczycie w czwartek/piątek.