Brexit wymusi cięcia w budżecie UE. Polska nie zgadza się na kolejną jego propozycję

Zdaniem Szymańskiego, propozycja budżetowa Finlandii jest „nie do zaakceptowania”. Polski rząd nie chce się zgodzić na przesunięcia pieniędzy w budżecie, które odebrałyby fundusze polityce spójności czy rolnictwie na korzyść polityki migracyjnej i obronnej. W jego ocenie to próba odebrania pieniędzy z obszarów, które są "ważne dla ponad połowy państw członkowskich".

Nad budżetem UE na lata 2021-2027 wisi miecz Damoklesa w postaci brexitu. Unia będzie musiała spiąć wszystkie swoje wydatki uwzględniając jednocześnie brak wpływów do budżetu od Wielkiej Brytanii. Co oczywiste, z Wysp nie będą wpływać składki, kiedy ta opuści wspólnotę.

– Propozycja fińska nadal nie rozwiązuje najpoważniejszego problemu, z jakim mamy do czynienia w przypadku wieloletnich ram finansowych: jak sfinansować znacznie więcej zadań UE za mniej pieniędzy. Historia nie zna takich przypadków, by można było doprowadzić do porozumienia budżetowego, czy to na poziomie rady regionu, kraju, czy tym bardziej UE, wychodząc z takich założeń – powiedział Szymański.