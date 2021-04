Kursy walut. Złoty odreagowuje po silnych spadkach

Prawienormaln... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To nie złoty odreagowuje, tylko przyjechali do kraju rodacy na Święta z EUR w kieszeni i w kantorach przybyło dewiz. A jak czegoś jest więcej to tanieje. Tak jest na każde świeta. W tydzień po Wielkanocy nadal "spadnie".