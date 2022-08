Los złotego zależy od ich ruchów. Ekspert wskazuje możliwe zagrożenia

Jednym z czynników, który przez ostatnie miesiące wpływał negatywnie na kurs złotego, był wzrost stóp procentowych w USA, który umacniał dolara, przy jednoczesnym braku działań ze strony EBC (Europejski Bank Centralny) , co osłabiało euro. Na takiej sytuacji tracił mocno złoty, który słabł i w stosunku do dolara, i do euro. Jednak lipcowa podwyżka stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym pozytywnie wpłynęła także na kurs złotego, który od 21 lipca zyskał ok. 1 proc. i do dolara, i do euro.