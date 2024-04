Miliardy dla Ukrainy coraz bliżej. Unia wykonała kolejny krok

Komisja Europejska poparła w poniedziałek tzw. Plan dla Ukrainy. To instrument, który ma zagwarantować temu państwu w najbliższych latach ok. 50 mld euro na modernizację i rozwój państwa. Dzięki tym pieniądzom Kijów ma przeprowadzić niezbędne reformy, które wprowadzą go na autostradę w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej.