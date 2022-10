Mobilizacja zrobiła swoje. Pierwsza taka decyzja Banku Centralnego Rosji od pół roku

Bank Centralny Rosji zdecydował o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 7,5 proc. - informuje w piątek rosyjski portal Kommiersant. Do takiego poziomu została ona obniżona we wrześniu w ramach cyklu sześciu obniżek. Teraz kontynuacja tego trendu nie jest już możliwa.

Mobilizacja uderzy w kraj Putina

"Dalsze wzmocnienie zewnętrznych ograniczeń handlowych i finansowych oraz fragmentacja globalnej gospodarki i systemu finansowego mogą doprowadzić do większego, niż oczekiwano w scenariuszu bazowym, zmniejszenia potencjału rosyjskiej gospodarki" - napisał w komunikacie prasowym rosyjski bank centralny, cytowany przez Kommiersanta.

Ekonomiści banku centralnego sądzą, że częściowa mobilizacja Rosjan i zmiany w sile roboczej, a także wysokie oczekiwania inflacyjne mogą przyczynić się do przyspieszenia inflacji. Z drugiej natomiast strony za najistotniejsze ryzyko dezinflacyjne uznają wysoką skłonność Rosjan do oszczędzania w warunkach "zwiększonej niepewności ogólnej".

Kommiersant przypomina, że po wrześniowej obniżce stóp procentowych szefowa Banku Centralnego Rosji Elvira Nabiullina zapowiadała, że cykl ten może wkrótce się zakończyć i dopuściła możliwość podwyżki stóp w najbliższym czasie.

Przypomnijmy, Władimir Putin wprowadził dekretem częściową mobilizację pod koniec września. W ten sposób chce uzupełnić gigantyczne straty w rosyjskiej armii, przed którą od 10 miesięcy bronią się Ukraińcy. Mimo mobilizacji, ceny w rosyjskich sklepach wciąż jeszcze spadają. Według Kommiersanta inflacja w Rosji we wrześniu wyniosła 13,7 proc., a do 21 października obniżyła się do 12,9 proc. Analitycy rosyjskiego banku centralnego spodziewają się, że na koniec 2022 roku inflacja wyniesie 12-13 proc., w 2023 roku spadnie do 5-7 proc., a w 2024 roku - do 4 proc.

W Rosji idzie spowolnienie

– Rosyjska gospodarka pod koniec września 2022 r. wyraźnie zwolniła – przyznał w pierwszej połowie października zastępca szefowej Banku Centralnego Rosji Aleksiej Zabotkin. Oświadczył on, że ten efekt mają jednak złagodzić "pensje wypłacone zmobilizowanym rezerwistom, które pobudzą konsumpcję".

Wystąpienie Zabotkina to właściwie pierwszy raz, gdy rosyjskiej opinii publicznej przekazano diagnozę o sytuacji gospodarczej Rosji w związku z mobilizacją. W kraju rządzonym przez Władimira Putina przekaz jest mocno ograniczony, a propaganda dba o to, by był raczej pozytywny. Eksperci wskazują, że ważniejsze niż to, co się mówi, jest to, o czym w Rosji się milczy lub to, od czego próbuje się odwrócić uwagę.

Jeśli Bank Centralny Rosji przyznaje, że gospodarka zwolniła, to problem może być już zbyt duży, by móc go ukryć. Równocześnie wysyła się sygnał, że sytuację poprawią wypłaty żołdu dla żołnierzy. To może sugerować, że zwykłym Rosjanom zaczyna brakować pieniędzy lub boją się, że lada moment tak się stanie. W rezultacie, szukając oszczędności, wydają dużo mniej niż przed wojną. Jak relacjonuje agencja Reutera, Zabotkin stwierdził m.in. że rosyjskie PKB skurczy się w 2022 r. o 4-6 proc.

Kilka dni po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, pod koniec lutego Rosja podwoiła główną stopę procentową z 9,5 do 20 proc., podczas gdy rubel osiągnął rekordowo niski kurs wobec dolara. Była to jedna z wielu konsekwencji sankcji, które USA i Unia Europejska nałożyły sankcje na Moskwę.

