Mocny głos polskiego milionera ws. CPK. "Jesteśmy spóźnieni 15 lat"

" Biznes Klasa " to program money.pl dostępny w serwisie YouTube . Szef redakcji Łukasz Kijek prowadzi w nim rozmowy z obecnymi i byłymi szefami największych firm , a także z ludźmi z otoczenia biznesu – o ich życiu, biznesie , zarobkach i wielu innych sprawach. O zarządzaniu globalną firmą z Polski w najnowszym odcinku opowiada Krzysztof Domarecki, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena. To jedna z nielicznych firm z Polski, której produkty (m.in. kleje Tytan) są znane na całym świecie.

Polska firma podbiła światowe rynki

Domarecki wspomina w " Biznes Klasie ", że gdy zaczynał budować firmę na początku lat 90., robił karierę na uczelni i zarabiał równowartość 23 dolarów miesięcznie. Dziś jego majątek wyceniany jest na ponad 500 mln zł, przychody grupy Selena w 2023 r. osiągnęły 1,8 mld zł, zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 50,3 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) 108,1 mln zł. Firma zatrudnia 1800 pracowników w 16 krajach. Kapitalizacja Seleny na giełdzie wynosi ok. 755 mln zł, a jej zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Polsce, Chinach, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Kazachstanie, Korei Południowej oraz we Włoszech.

- Kiedy zakładałem pierwsze zakłady przemysłowe na Dolnym Śląsku (…) to razem z projektowaniem i pozwoleniami zajmowało to nam 18 miesięcy. (...) Dzisiaj poniżej czterech lat ciężko się zmieścić z różnymi pozwoleniami, zwłaszcza środowiskowymi - tłumaczy Domarecki.

Domarecki: niemieckie produkty słabną

Co musiałoby się stać, żeby postrzeganie polskiej marki w produkcji było równie silne jak odbiór niemieckich produktów? - Żeby zbudować markę kraju, 300 do 500 polskich firm musiałoby aktywnie działać w skali międzynarodowej przez trzy pokolenia. Dzisiaj jest ich około pięćdziesięciu - wyjaśnia.

Polska już dokonała dużego skoku, bo w 2004 r. PKB na mieszkańca naszego kraju stanowił jedynie ok. 50 proc. średniej unijnej, obecnie jest to 80 proc . , ale wciąż przewagę konkurencyjną budujemy na niskich kosztach pracy.

Według założyciela Seleny jedyną drogą do dogonienia Europy jest postawienie na inwestycje. - Polska, jeśli chce dalej zbliżać się do Europy, musi postawić na dużo większy udział inwestycji w kreowaniu PKB, ale na razie takich decyzji i koncepcji nie ma - zauważa.

- Polska szlachta w XVI wieku produkowała dobrej jakości zboże, ale nie spławiała go Wisłą, tylko zostawiała to kupcom holenderskim. Nie jeździła na rynki europejskie, żeby je sprzedawać, tylko wystarczyło im, że kupcy holenderscy przyjechali do Gdańska. Szlachta była zadowolona i mówiła, po co nam handel, rynki zagraniczne. Czym to się skończyło? Kraj był słaby i 150 lat później nie wytrzymał presji - dodaje.