Masowo uciekają z Niemiec. Mają jeden kierunek: Polska

Prezydent2025 3 min. temu

Kiedy nie potrafi się wyprodukować własnego silnika do kosiarki to składa się kosiarki z silnikami produkowanym w Malezji. Na więcej nas nie stać, chociaż w TV bryluje jakiś Polak, który poleci w kosmos .... za kosmiczne pieniądze wydane przez polityczno-urzedniczą KORPOHYDRĘ. O napływie taniego pracownika z Galicji Wschodniej do "rodzinnego" Wrocławia nie wspomnę.