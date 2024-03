Można dostać ponad 300 zł z ZUS-u niezależnie od wieku. Emeryci dostaną bez wniosku

Dodatek pielęgnacyjny, którego zasady przyznawania przypomina serwis biznes.interia.pl, ma wspomóc osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej. Grupą, która najczęściej korzysta z tego rozwiązania, są seniorzy po 75. roku życia, gdyż one z "automatu" otrzymują to świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje?

To właśnie ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny osobom, które są niedolne do samodzielnego życia lub też mają ograniczoną zdolność. To właśnie jest jeden z dwóch warunków, które gwarantują wypłatę pieniędzy.