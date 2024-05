Najlepsze rady miliardera. Te cytaty po prostu trzeba znać

Osiągnięcie sukcesu bywa często związane z wykorzystaniem rad tych, którzy już to osiągnęli. Niewiele osób na świecie może poszczycić się taką renomą, jaką ma legendarny inwestor Warren Buffett, który od wielu lat pozostaje w czołówce rankingu najbogatszych ludzi na świecie . Przedstawiamy niektóre z jego najważniejszych rad, które mogą być szczególnie przydatne dla początkujących inwestorów.

1. "Zasada nr 1: nigdy nie trać pieniędzy. Zasada nr 2: nigdy nie zapominaj o zasadzie nr 1"

To jedno z najbardziej znanych zaleceń Buffetta. Podkreśla ono, że w biznesie nie ma miejsca na lekkomyślność. Finanse są sprawą poważną, a brak wiedzy oraz nieostrożność są największymi wrogami każdego inwestora. Buffett alokuje swoje środki tylko w firmach, których działalność dogłębnie przeanalizował i zrozumiał, co pozwala mu pewnie przystępować do każdej inwestycji.