Niemcom grozi katastrofa. Kluczowa branża odczuwa niepokój

Niemiecki przemysł motoryzacyjny wydaje się dziś mieć pozycję nie do podważenia. Europejski prymus wyprodukował w zeszłym roku 3,67 mln samochodów - blisko jedną czwartą z ok. 16 mln, które zjechały z linii produkcyjnych europejskich fabryk.

"Katastrofa nie jest już nie do pomyślenia"

Jeden z najważniejszych ekonomicznych periodyków przywołuje lipcową wypowiedź nowego szefa Volkswagena. Thomas Schaefer przyznał, że jego spółka musi mierzyć się z wieloma problemami takimi jak rosnące koszty, spadający popyt, coraz potężniejsza konkurencja. Schaefer sam zwrócił uwagę, że "stawką jest przyszłość marki" . A "The Economist" dostrzega w tym podobieństwo do wypowiedzi prezesa Nokii, który w 2011 roku w podobny sposób ostrzegał przed możliwą katastrofą własnych współpracowników.

Stawianie krzyżyka na niemieckiej potędze motoryzacyjne byłoby dziś oczywiście przedwczesne. Tym niemniej, jak zauważa tygodnik, " katastrofa nie jest już nie do pomyślenia". Branża odczuwa niepokój, bo działający przez dekady model funkcjonowania zaczyna się zmieniać. Najlepiej widać to biorąc pod lupę rynek samochodów elektrycznych. Szczególnie w kontekście konkurencji z Chinami.

Branża motoryzacyjna w Niemczech zatrudnia 2,5 mln osób

Rosnąca potęga Chin, słabe wyniki sprzedaży (również w Chinach) i spadający popyt, skłaniają branżę co zadawania pytań o nieco dalszą przyszłość. A "The Economist" wylicza koszty ewentualnego upadku. Bezpośrednio w niemieckiej branży moto zatrudnionych jest 900 tys. osób, czyli ok. 2 proc. siły roboczej. Wystarczy jednak uwzględnić dostawców i firmy powiązane z branżą i liczby robią się znacznie bardziej dramatyczne. Na rzecz sektora pracuje bowiem w Niemczech ok. 2,5 mln osób, czyli ponad 5 proc. zatrudnionych. Branża odpowiada też za sporą część nakładów brutto na środki trwałe, 42 proc. wydatków na badania i rozwój w przemyśle wytwórczym, 50 proc. zgłoszeń patentowych.