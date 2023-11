Niewygodna prawda o dochodach Polaków wyszła na jaw. Wciąż daleko do Zachodu

The Voice 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

10900euro czyli 4 osobowa rodzina powinna liczyć na prawie 44tyś euro co daje 200000zł ha ha ha setnie się bawiłem ile osób w Polsce zarabia 10000pln żeby 2 rodziców miała dochód 200k no chyba że spółki skarbu państwa i fundacje pisowskie po zarabiały tak ciężkie miliony zł że reszta 30mln bidy nie zniżyła średniej ha ha ha kto to pisze gdzie wyczytał takie bzdury większość ma 4 do 5tyś zł z 500plus więc nie 10900euro a raczej 5500euro to taka do przyjęcia suma na rok na głowę co sprawia że realnie jesteśmy za Rumunią i Bułgarią ha ha ha bo ostatnio nawet tam na wakacje zwykłych Polaków nie stać a do Chorwacji biorą słoiki i zupki chińskie ha ha ha