Nowe dane o PKB to "punkt zwrotny". Co nas czeka w kolejnych kwartałach?

GUS opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2023 r. PKB Polski wzrósł o 0,4 proc. rok do roku w porównaniu ze spadkiem 0,6 proc. w II kwartale. Dane są istotnym sygnałem dla przyszłego rządu.

"Wyraźna redukcja spadku konsumpcji"

Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, podkreśla, że dane okazały się zbieżne z oczekiwaniami rynkowych. Wyjaśnia też, co już możemy wywnioskować z wciąż niepełnych danych. "Na strukturę wzrostu PKB w trzecim kwartale trzeba poczekać do 30 listopada br., niemniej jednak na bazie danych miesięcznych dot. produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy eksportu i importu, można wnioskować, że po pierwsze nastąpiła w tym okresie wyraźna redukcja spadku konsumpcji gospodarstw domowych" - pisze ekspertka .

"Po drugie wciąż solidnie rosły inwestycje, po trzecie następowała dalsza redukcja zapasów przez firmy, ale już w wolniejszym tempie i dzięki temu ich ujemny wkład do PKB prawdopodobnie zmniejszył się, i po czwarte dodatni pozostał wkład eksportu netto do PKB" - ocenia Monika Kurtek.

"Dołek mamy już za sobą"

Zdaniem głównego ekonomisty Banku Pocztowego pojawienie się wzrostu PKB w trzecim kwartale br., - nawet jeśli jest on jeszcze niewielki - potwierdza z jednej strony, że polska gospodarka dołek ma już za sobą , a z drugiej wskazuje, w jakim kierunku będziemy podążać w kolejnych kwartałach.

Najważniejsze elementy wpływające na gospodarkę, to zdaniem Kurek rosnące wynagrodzenia (od kilku miesięcy także w ujęciu realnym), niskie bezrobocie, transfery socjalne (te obecne i te zwaloryzowane z nowym rokiem), wpisane na stałe 13 i 14-te emerytury. "To wszystko już ma duży wpływ na odradzającą się konsumpcję, a będzie mieć jeszcze większy" - pisze ekspertka.

Perspektywy są optymistyczne

Ekspertka Banku Pocztowego uważa, że perspektywy dla polskiej gospodarki są optymistyczne . W jej opinii, choć obecnie eksport może radzić sobie słabiej ze względu na gorszą koniunkturę w Niemczech, to jednak w najbliższych kwartałach należy spodziewać się wyraźnego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce.

Jak twierdzi, związane jest to z realizacją ostatnich projektów inwestycyjnych w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020, a także uruchomieniem inwestycji w nowej perspektywie 2021-2027 i być może środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wraz z poprawą koniunktury u naszego zachodniego sąsiada, również eksport powinien zacząć się rozwijać lepiej.

W opinii ekspertki, dynamika polskiego PKB w 2022 roku wyniesie około 0,2 proc., natomiast w przyszłym roku powinna już zbliżyć się do 3 proc., co oznacza wyraźne ożywienie gospodarcze.

Dwa motory gospodarki

Najnowsze dane skomentowali też eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Kierownik zespołu makroekonomii PIE Jakub Rybacki, najnowsze dane są dowodem na to, że " kończymy serię spadków widoczną w trakcie słabej pierwszej połowy roku".

- Jeszcze kwartał temu roczne tempo wzrostu PKB było o 1,0 pkt. proc. niższe niż obecnie. Wciąż obserwujemy dwa motory gospodarcze: nadwyżkę w handlu międzynarodowym oraz wydatki inwestycyjne. Szacujemy, że inwestycje wzrosły o około 5,0-5,5 proc. r/r. Równocześnie spodziewamy się dużo mniejszego spadku konsumpcji niż w I połowie roku – wydatki prawdopodobnie będą niższe o ok 0,5 proc. r/r, w poprzednich kwartałach spadek oscylował wokół 2-3 proc." – stwierdził Jakub Rybacki.

Punkt zwrotny

"W dalszym ciągu solidnie rosły inwestycje (największe pozytywne zaskoczenie w danych o PKB w 2023), przy czym koncentrują się one w dużych firmach. Zmiana stanu zapasów miała prawdopodobnie mniej negatywny wpływ na roczne tempo wzrostu PKB niż w poprzednich kwartałach, ale proces redukcji zapasów w przedsiębiorstwach był kontynuowany" - czytamy w analizie ING.

Koło zamachowe gospodarki

Analitycy spodziewają się, że ustępowanie szoku podażowego i dalsza dezinflacja będą sprzyjały odbudowie konsumpcji, która "będzie kołem zamachowym gospodarki w najbliższych kwartałach". Prognozują także, że w IV kwartale br. wzrost PKB będzie zbliżony do 2 proc. rdr, a w całym 2023 r. wyniesie ok. 0,4 proc. "W 2024 spodziewamy się przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,5-3,0 proc." – podkreślili.