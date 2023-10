Nowy ból głowy Rosji. Wraca największy koszmar Putina

Rubel ponownie traci na wartości. We wtorek nad ranem za jednego dolara trzeba było płacić ponad 100 rubli, co oznacza przekroczenie psychologicznej i ekonomicznej granicy.

Rubel ostro traci na wartości

To drugie tak poważne załamanie waluty na przestrzeni kilku miesięcy. W sierpniu dolar przez moment wyceniany był na ponad 102 ruble. Właśnie wtedy rosyjski bank centralny podniósł główną stopę procentową z 8,5 do 12 proc. Rubel wciąż jednak tonie, a popyt na twardą walutę w Rosji rośnie - wyjaśnia agencja Bloomberg. Powód to ożywienie importu. Eksporterzy odnotowują w tym samym czasie spadki przychodów.

Co dalej? 27 października Centralny Bank Federacji Rosyjskiej może ponownie podnieść stopy procentowe. Eksperci oceniają jednak, że do tej pory wszelkie tego typu ruchy pomogły co najwyżej ograniczyć straty, nie przyczyniły się jednak do ożywienia.