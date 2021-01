Obligacje rządowe popularne jak nigdy. Polacy kupili je za 28 mld zł

Realista 1 godz. temu zgłoś do moderacji 32 5 Odpowiedz

Na obligacjach G.... zarobicie naiwniacy wszelkiej maści. To też pusty papier. Taka jest brutalna prawda !!! Prawdziwa rynkowa inflacja w Polsce już dawno przekroczyła 10 % i idzie bardzo szybko do góry. Biorąc plany dodruku pustej złotówki zapewne pod koniec roku 2021 sięgnie około 18-19 % oby nie więcej..... Lepiej pakować pusty pieniądz we wszelkie dobra materialne !! Ich wartość zawsze będzie ponad progiem inflacji.