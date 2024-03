Od 1 kwietnia zmiana stawek. ZUS wypłaci wyższe odszkodowanie

Za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu z tego tytułu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 1431 zł. Z kolei w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samowitej egzystencji przysługiwać będzie 25 tys. 044 zł. "Tyle samo mogą dostać renciści, których stan pogorszył się na tyle, że doszło do całkowitej niezdolności do pracy" - czytamy.