Ogromna odprawa dla Daniela Obajtka? "To nieetyczne"

dgen 10 min. temu

Od wczoraj na kilku polskojęzycznych portalach naliczyłem w sumie 21 artykułów o Obajtku i Orlenie. Ktoś sypnął kasą i przesłał zlecenie na obrzydzenie Polakom ich jedynej liczącej się na świecie firmy. Co do odpraw. Obajtek, wg różnych wyliczeń, ma dostać odprawę ok. 600 tys. zł. W latach 2008-2015, czyli w czasach rządów koalicji PO-PSL funkcję prezesa PKN Orlen pełnili Wojciech Heydel i Jacek Krawiec. Heydel, który prezesem PKN Orlen był zaledwie od kwietnia 2008 roku do września 2008 roku, łącznie z odprawami, za kilka miesięcy urzędowania zarobił prawie 7 mln złotych (dokładnie - 6,93 mln zł)! Z kolei Jacek Krawiec był prezesem od 18 września 2008 roku do 16 grudnia 2015 roku. W ciągu ponad 7 lat, łącznie z odprawami, zarobił w PKN Orlen ok. 26 mln zł.