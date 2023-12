Paweł Kukiz pokazał majątek. Jedna pozycja mocno się zmieniła

Paweł Kukiz startował w październikowych wyborach do Sejmu z opolskiej listy PiS i dostał 43 292 głosów. Taka liczba pozwoliła mu bezproblemowo ponownie wejść do parlamentu. Na początku nowej kadencji Sejmu wszyscy posłowie składają oświadczenie majątkowe - i Kukiz nie jest tu wyjątkiem. Co posiada polityk?