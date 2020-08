Podatek Belki. Wiceminister: nie zlikwidujemy, ale może będzie ulga

W odpowiedzi Jan Sarnowski poinformował, że w 2019 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły 3,8 mld zł. Odniósł się też do pytania, czy w sytuacji, gdy oprocentowanie lokat jest wyjątkowo niskie taki podatek ma nadal uzasadnienie.

"Całkowita likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych z zysków kapitałowych nie jest obecnie rozważana. Likwidacja w Polsce podatku od kapitałów pieniężnych spowodowałaby nie tylko ubytek we wpływach do budżetu państwa, ale także mogłaby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i wzrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych" - zadeklarował wiceminister.