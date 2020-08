Darowizna w rodzinie. Fiskus uparcie nalicza podatek. "Zbędny formalizm"

Darowizny w najbliższej rodzinie są zwolnione z podatku, ale urzędnicy chwytają się każdego pretekstu, by to zwolnienie zakwestionować - czytamy w "Rzeczpospolitej". Dlatego syn musi opodatkować pieniądze od matki, bo nie poszły z konta na konto - twierdzi skarbówka.

W wyżej wymienionym przykładzie, matka podarowała synowi 32 tys. zł. Razem poszli do banku i wspólnie przeprowadzili operację przekazania pieniędzy. Fiskus nie zgodził się jednak na ulgę, bo pieniądze zostały wypłacone z rachunku matki i wpłacone (po trzech minutach) na rachunek syna. A powinny być... przelane.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", obdarowany tłumaczył się, że całą operację wykonała kasjerka - ani matka, ani on nie mieli pieniędzy w ręku. Fiskusa to jednak nie przekonało.

Zdaniem doradcy podatkowego Szymona Krawczyka to absurdalne podejście. Co prawda w przepisach jest warunek przekazania pieniędzy na konto nabywcy, ale nie narzucają one obowiązku przelania ich bezpośrednio z rachunku darczyńcy.