Podatek cukrowy w ustawie covidowej. "Rażące naruszenie zasad"

Jak powiedział w rozmowie z dziennikiem adwokat dr Karol Pachnik, nowelizowanie projektu ustawy innym projektem to pomysł bez precedensu i naruszenie konstytucji.

Jak dodaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą", to praktyka obecnej władzy stosowana od kilku lat. Polega na "upychaniu" w ustawach przepisów zupełnie oderwanych od procedowanego aktu prawnego, co - jej zdaniem - prowadzi do chaosu, braku zrozumiałości, transparentności czy spójności tworzenia prawa.