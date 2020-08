Emerytura i dodatki dla opozycjonistów. Jest projekt ustawy, znamy szczegóły

Będą zmiany w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt jest już w Sejmie, a my przedstawiamy jego szczegóły.

Ustawa zakłada m.in. podwyższenie emerytur działaczom opozycji PRL oraz przyznanie szeregu dodatków. Prawo do świadczenia wyrównawczego będzie przysługiwało osobie pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, w kwocie niższej niż 2400 zł miesięcznie.

"Przez kwotę emerytury lub renty rozumie się wysokość pobieranej emerytury lub renty brutto lub sumę tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń" - precyzuje ustawodawca w projekcie.

Co ważne, wyrównanie nie będzie przyznawane z automatu. Uprawniona osoba będzie musiała złożyć odpowiedni wniosek, wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Rząd szacuje, że roczne koszty ustawy to ok. 61-62 mln zł.

Choć najważniejszą kwestią jest podwyższenie emerytur, to działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane mogą liczyć także na zniżki w komunikacji publicznej.

Jak czytamy w projekcie, to 50 proc. zniżki na przejazdy komunikacją miejską oraz 51 proc. zniżki na przejazdy w komunikacji krajowej.

To drugie dotyczy przejazdu kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych, a także kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

W projekcie wpisano jeszcze "umożliwienie organizacjom pozarządowym realizację zadań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej" oraz "przyznanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek (...) osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury czy renty".

- Mam poczucie, że pomocy dla tych osób nigdy nie jest za wiele. Nie wszyscy mamy świadomość, jak wiele im zawdzięczamy - powiedział w programie "Money. To się liczy" Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

- Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj to już osoby w podeszłym wieku, które mają swoje problemy, trudności. Często otrzymują teraz pomniejszone świadczenia emerytalne, bo wówczas angażowali się w działalność opozycyjną, przez co byli zwalniani z pracy, degradowani, aresztowani. Jeżeli możemy im podnieść emerytury za te wszystkie lata, to chyba nikt nie ma wątpliwości - podkreślił.