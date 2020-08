Emerytury dla opozycjonistów. Rząd przyjął projekt ustawy

O projekcie, który we wtorek przyjęła w trybie obiegowym Rada Ministrów, mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu Piotr Muller.

- Każda osoba, która ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub represjonowanej politycznie będzie miała emeryturę w wysokości co najmniej 2,4 tys. złotych brutto - zapowiedział rzecznik rządu. Teraz Kancelaria Premiera potwierdza, że projekt został przyjęty przez Radę Ministrów.

Działaczom opozycji, którzy otrzymują emeryturę poniżej 2,4 tys. złotych brutto, zostanie przyznane swoiste "świadczenie wyrównujące", które zwiększy wysokość emerytury do wskazanej kwoty.

Kto otrzyma dodatkowe pieniądze? Do wyrównania emerytalnego będą uprawnieni wszyscy, którzy posiadają status działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej politycznie. Mówił o tym w money.pl Jan Kasprzyk z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

- Status działacza opozycji antykomunistycznej nadawany jest osobom, które w latach 1956-89 co najmniej przez rok prowadziły działalność na rzecz niepodległości, w czasach, gdy groziło za to więzienie lub represje. Dlatego też status nie dotyczy np. 10 mln osób działających w "Solidarności" od sierpnia 1980 roku do stanu wojennego, kiedy ten związek zawodowy działał legalnie - tłumaczył nasz rozmówca.