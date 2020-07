Podatek od cukru. Sejmowa komisja nowelizuje ustawę, której nie ma

Były poseł Przemysław Wipler wytknął władzy próbę nowelizacji nieistniejącej ustawy. Co prawda rządowy projekt ustawy "o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów" wyszedł z Sejmu 18 lutego, po przegłosowaniu, to później wrócił do niego i utknął, tuż po odrzuceniu przez Senat, bo pojawiły się problemy związane z pandemią koronawirusa.