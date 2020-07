Premier Morawiecki w Sejmie o budżecie UE. Opozycja bezlitosna

Premier Morawiecki w Sejmie mówił o sukcesie Polski na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli i podziale środków dla Polski. Opozycja bezlitośnie wypunktowała szefa rządu.

PO. Borys Budka

- Dziękuję, panie premierze, za twardą postawę i negocjacje oraz za to, że nie zgodził się pan z tym, do czego przekonywał pana obóz polityczny, czyli na zawetowanie konkluzji ustaleń tego szczytu - powiedział przewodniczący PO Borys Budka.

- Cieszę się, że po raz pierwszy w tym dokumencie pojawiły się tak ważne zapisy jak te dotyczące konieczności przestrzegania prawa. Tak, panie premierze, prawo musi być przestrzegane i właśnie 5 lat waszych rządów pokazało, że takie zapisy musiały się tam znaleźć - dodał.

- Martwi mnie jedno, jeśli pan się cieszy, że w Polsce miałoby nie być przestrzegane prawo, to mi jest wstyd za takiego premiera. Jeżeli pan nazywa naszych partnerów "grupą skąpców" i robi to w trakcie negocjacji, to ja podziwiam pana podejście do dyplomacji - stwierdził Budka.

- Nie podał pan żadnych konkretów, bo musiałby pan przyznać, że na fundusz sprawiedliwej transformacji zamiast 8 mld euro, są tylko 3 mld. Oszukał pan nawet wyborców na Śląsku. Pan się szczyci tym, że nie będziemy dążyli do neutralności klimatycznej? Przecież połowa środków przepadnie, jeżeli pana rząd będzie trwał w błędnym przeświadczeniu - powiedział polityk PO.

- Pan nawet nie potrafi przeliczyć tych euro na złotówki, bo zaokrągla pan kurs do 5 zł. Chyba że ma pan informacje, że złotówka w najbliższym czasie tak się osłabi ze względu na powiększającą się dziurę budżetową - podkreślił Budka.

PSL. Kosiniak-Kamysz

- Sukces, który pan tutaj ogłasza, to w dużej mierze sukces na kredyt, bo to nie tylko dotacje, ale i pożyczki, które kiedyś trzeba będzie zwrócić. Druga rzecz, to ta, że Unia nie jest jednak taka zła. I to jest pozytywna kwestia, którą zauważamy w waszym obozie - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz

- Trzecia sprawa, nie usłyszeliśmy konkretów na co pójdą te pieniądze. Nie potwierdził pan zrównania dopłat bezpośrednich z poziomem francuskim i niemieckim. Będziemy zabiegać o to, żeby w Parlamencie Europejskim poprawić ten budżet, by był jeszcze lepszy dla Polski - dodał.

- Błędem jest niepodpisanie się pod neutralnością klimatyczną, bo pieniędzy byłoby więcej, a technologie rozwiną się tak, że nie będzie problemem dostosowanie się do tych warunków - stwierdził.

- Dużo pieniędzy to też duża odpowiedzialność i umiejętność wydatkowania. W ostatnich latach tego nie pokazaliście. Jaką dajecie gwarancje, że teraz będzie inaczej? Te środki muszą trafić do samorządów, bo na poziomie centralnym zostaną źle wydane - podsumował Kosiniak-Kamysz.

Konfederacja. Krzysztof Bosak

- Kwota, którą chwali się pan premier, faktycznie może wydawać się imponująca i nie jest mała. 23 mld euro rocznie to mniej więcej równowartość jednorocznych całych dochodów polskiego sektora publicznego. To nie jest mała kwota, nikt nie twierdzi inaczej - powiedział Krzysztof Bosak z Konfederacji.

- Natomiast fakt, że skupił się pan premier wyłącznie na tym, pokazuje, że chce pan uniknąć rozmowy na poważne tematy. Realizujecie scenariusz federalny, za którym zawsze opowiadała się Lewica i Platforma Obywatelska. Scenariusz centralizowania Unii Europejskiej - dodał.

- Stworzono nowy mechanizm wspólnotowego zaciągania długu. Naszym zdaniem to wymaga zgody na podstawie konstytucji. Nie jest możliwe, by premier zgodził się na przesuwanie kompetencji państwa polskiego w zakresie polityki budżetowej, bez zgody Sejmu i referendum. To zmiana reguł gry - stwierdził.

- Doradzał pan premierowi Tuskowi, był entuzjastą wprowadzenia euro w Polsce. Nie mogę mieć do pana pretensji, ale mogę mieć pretensje do posłów PiS z tylnych ław, którym zależy na polskiej suwerenności, a poparli ten projekt - powiedział Bosak.

- Wyborcy mają prawo wiedzieć, co się dzieje za kulisami. W konkluzjach wynegocjowano obniżki składki unijnej dla takich państwa jak Dania, Holandia, Austria, Niemcy. Dla Polski oznacza to podniesienie składki członkowskiej - podsumował.

Lewica. Adrian Zandberg

- Polska potrzebuje silnej, solidarnej Europy. Dlatego nie przyłączę się do kręcenia nosem pana Budki i Bosaka na współpracę podatkową, jeśli chodzi o podatki, które chronią środowisko - powiedział Adrian Zandberg z Lewicy.

- Panie premierze, radość z wyników tego szczytu jest zdecydowanie mniejsza, gdy spojrzy się na szczegóły. Jeżeli spojrzymy na wydatki na modernizację, klimat, cyfryzację, badania zdrowotne to - w porównaniu z pierwotnym kształtem - te wydatki zostały ścięte - wyliczał.

- Będzie mniej pieniędzy na naukę, na sprawiedliwą transformację, na europejską współpracę zdrowotną. Moje pytanie jest bardzo proste. Inne kraje pracują teraz nad tym, jak dosypać pieniądze do tych przyszłościowych, rozwojowych działek z budżetu krajowego. Czy macie państwo gotowy program, by zrównoważyć te negatywne efekty szczytu? - zapytał premiera Zandberg.

Szczyt RE w Brukseli

Po historycznym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli dotyczącym budżetu Unii na lata 2021-2027, który zaczął się w piątek rano, a zakończył dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek, szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki w Sejmie podzielił się ustaleniami.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy to sygnał, że Europa potrafi wspólnie działać. Jej zdaniem, to historyczny moment dla Europy.

Wartość porozumienia to w łącznie 1,8 biliona euro. W tym 750 miliardów euro to kwota, która zasili funduszu odbudowy, powstały do walki z kryzysem wywołanym koronawirusem. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro - niskooprocentowane, długoletnie pożyczki.

