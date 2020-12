Polacy odczuwają kryzys. Rezygnują z zaciągania kredytów, ale nie z pożyczek

Coraz mniej osób zaciąga kredyty. Co piąty z nas zrezygnował z ubiegania się o finansowanie z banku, głównie z obaw o to, że nie będzie go stać na spłatę. Zupełnie inaczej w kwestii pożyczek, blisko połowa Polaków je zaciągnęła, a co czwarty z nich z powodu pandemii koronawirusa.