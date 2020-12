Praca zdalna w trybie przyspieszonym. To spore wyzwanie dla rynku pracy

Pandemia koronawirusa przyspieszyła proces, do którego dochodzilibyśmy latami. Obecnie praca zdalna staje się normą, szczególnie dla pewnych grup zawodowych, tak też najpewniej będzie już po pandemii. To jednak rodzi szereg wyzwań – technologicznych i legislacyjnych.

Jak powiedział w rozmowie z money.pl Dariusz Szwed, ekspert Canon Polska w obszarze bezpieczeństwa danych, przenieśliśmy się z przestrzeni chronionej przez rozwiązania korporacyjne do środowiska domowego, w którym bardzo niewielu użytkowników jest na tyle świadomych, by zadbać o bezpieczeństwo. A posiadamy coraz więcej nowoczesnych urządzeń.

- To furtka dla cyberprzestępców. Internet rzeczy, czyli kamera, drukarka czy router stały się obiektem ataków. Miejscem, w którym przejmuje się konto administratora i można uzyskać dostęp, gdzie się chce, czyli również do komputerów służbowych – dodał.

- Proszę zobaczyć jakie pokłosie niesie ransomware (złośliwe oprogramowanie, blokujące komputery i szyfrujące dane – przyp.), jeden skuteczny atak to kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt milionów dolarów okupu. Każda współczesna firma korzystająca z technologii IT, niezależnie od wielkości, nie może zignorować konsekwencji płynących z pracy zdalnej. Oni są na widelcu hakerów – wyjaśnił Dariusz Szwed.

Jednak praca zdalna zmienia, a raczej wymusza na pracodawcach zmianę podejścia do pracowników i odwrotnie. Bardziej niż na 8-godzinny tryb pracy stawiać powinno się teraz na zadaniowość. To rada do pracodawców, która płynie z najnowszego raportu przygotowanego przez ekspertów Canona – "Future Workspace".

- Można to zrobić na każdym szczeblu korporacji. Od samej góry – kadry kierowniczej – po szeregowych pracowników. Z punktu widzenia kontroli czasu pracy to decyzja pracodawcy, ale wymaga zaangażowanego pracownika. Stawianie na wykonanie zadania sprawia, że nie jest ważne, w jakim czasie zostanie ono wykonane – podkreśla w rozmowie z money.pl Dariusz Szwed.

- Wyjątek stanowi tylko umowa zatrudnienia, ten jedyny dokument musi być podpisany podpisem odręcznym lub jego ekwiwalentem, czyli podpisem kwalifikowanym. W pozostałych przypadkach nie musimy inwestować w taką infrastrukturę. Jednak warto też dodać, że podpis kwalifikowany dla osoby fizycznej to koszt 200 zł na 2 lata, także to nie jest spory wydatek, a wtedy można podpisywać już wszystkie dokumenty – wyjaśnił Dariusz Szwed z Canon Polska.

Jednak zdaniem Andrzeja Kubisiaka z PIE, praca zdalna to dobro luksusowe, bo skoro ¼ pracowników jej doświadczyła, to ¾ wciąż nie. Niemniej, taki rodzaj pracy będzie zyskiwał na znaczeniu, o ile zostanie formalnie uregulowany.

Inny pozytywny element to walka z wykluczeniem transportowym. - Jeśli mieszkamy w miejscu oddalonym od dużej aglomeracji to - pracując wyłącznie zdalnie - możemy aplikować do pracy, która nie jest w naszej okolicy. Nawet przy modelu hybrydowym, łatwiej jest na jeden czy dwa dni gdzieś pojechać, niż robić to codziennie – wyjaśnił Kubisiak.