Zakaz przemieszczania się w Sylwestra

Informację o zakazie przemieszczania się jako pierwsza podała Wirtualna Polska. Imprezę sylwestrową będzie można zorganizować w kameralnym gronie do 5 osób , najlepiej w gronie rodzinnym. Ma to zapobiec dalszej transmisji koronawirusa.

- Nie będzie można poruszać się z miasta do miasta. To ograniczenie będzie obowiązywało od godz. 19:00 dnia 31 grudnia do godz. 06:00 dnia 1 stycznia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.