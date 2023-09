Polacy prześwietlili Chiny. Zbliża się tsunami bankructw

Chiny słabną, na co jest coraz więcej dowodów. Zniesienie pandemicznych restrykcji nie przyniosło spodziewanego ożywienia. Świadczą o tym kiepskie wyniki zgłaszane przez przedsiębiorców. Zyski odnotowane przez nich w czerwcu były o 26 proc. niższe niż rok wcześniej - czytamy w obszernej analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

O spowolnieniu świadczą też dane za drugi kwartał, zaprezentowane w lipcu. Negatywne zaskoczenie było spore, bo okazało się, że Chiny słabną w wielu sektorach. Spada aktywność przemysłowa i wyniki handlu detalicznego. Tempo wzrostu tych wskaźników wyniosło zaledwie odpowiednio 3,7 i 2,5 proc. Wcześniej parametry osiągały znacznie wyższą wartość - przekraczały 5 proc. Wiele wskazuje też na to, że przeciętni Chińczycy zacisnęli pasa. W lipcu ceny konsumencie spadły rok do roku o 0,3 proc.

Luzowanie ograniczeń pandemicznych ani nie pomogło więc przedsiębiorcom, ani nie skłoniło do zwiększonych zakupów konsumentów. Ci pieniądze wydają ostrożnie - w lipcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,5 proc ., gdy tempo sprzed ery COVID wynosiło ok. 10 proc. - czytamy w analizie PIE.

Chiny z coraz gorszymi wskaźnikami

Chiny mają też problem ze słabnącą wymianą handlową. Eksport w lipcu spadł o 14,5 proc., import był niższy o 12,4 proc. (rok do roku). Nie tego spodziewali się analitycy, którzy w swoich prognozach wskazywali na znacznie korzystniejsze wartości - odpowiednio -12,5 i -5,0 proc. Dzięki wskaźnikowi Caixin PMI wiemy też, co dzieje się z koniunkturą. Zanurkowała ona z granicznego poziomu 50 do 49,2 pkt. Spadek nie jest duży, ale z pewnością sygnalizuje zmniejszenie aktywności. Przedsiębiorcy już zauważyli spadki sprzedaży i mniejsze zamówienia eksportowe.