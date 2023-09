Bomba tyka coraz głośniej. Niepokojące dane z Chin. Mogą być wiatrem w żagle Zachodu

Denis73 44 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Producenci przemysłowi by wykorzystać dalszą możliwość rozwoju, musieli by wyprowadzić się z Polski, cena prądu, obciążenia podatkowe, inflacja i jej utrwalanie przez rząd, edukacja która wykształciła pokolenia Z, które nie wie po co jest praca i woli żyć na garnuszku rodziców, trudny do zdobycia kapitał na rozwój firmy. Wszystkie te zmiany osłabiają możliwość prężnego rozwoju jak to miało ileś lat wstecz. Morawiecki zajechał przedsiębiorców i nie widać by to się mogło zmienić na lepsze.