Politycy Solidarnej Polski uderzają w ministra rozwoju. Poszło o KPO

Politycy Solidarnej Polski reagują

Wpis ten zadziałał na polityków Solidarnej Polski jak płachta na byka. Pierwszy na niego reaguje Sebastian Kaleta. "Pierwszym punktem pokazałeś, że nie wiesz, o czym piszesz. KPO to nie tylko pożyczka, ale i podwyższenie składki Polsce za tzw. bezzwrotne dotacje. Mieszasz krótkoterminowe korzyści z długofalowymi skutkami" – pisze wiceminister sprawiedliwości.

Właśnie na podwyższenie składek zwrócili uwagę Janusz Kowalski i Jacek Ozdoba. Wiceminister klimatu zadał kilka pytań ministrowi rozwoju: "jakie są nowe koszty? Ile zapłacimy w nowych zobowiązaniach? Jakie są nowe podatki? Jaka będzie składka członkowska? Ile według propozycji KE mamy zapłacić do 2058 roku? " – pisze Jacek Ozdoba.

Zobacz także: KPO to dobry pretekst. Polska nie ma innego wyjścia

Obu swoim kolegom z partii odpowiada Patryk Jaki. Europoseł stwierdza, że do Polski z KPO trafi 23,9 mld euro w formie dotacji. Za chwilę jednak dodaje, że do "2058 r. tylko poprzez nowe zasoby własne i podwyższenie składki w odniesieniu do PKB zapłacimy 143,77-153 mld euro" – wylicza.