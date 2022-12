Wewnętrzne negocjacje w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ich stawką jest przyszłość KPO

Z Boku… 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli opozycja ma chodź trochę rozumu, w co wątpię, to powinna iść przeciwko jakiejkolwiek współpracy z PiS. Niech PiS sam sobie przegłosuje co chce. Co i tak zawsze robi. Jak nie dostaną KPO to szybciej pójdą na dno. Co do oburzenia się narodu to nie ma go co żałować toz to oni wybrali te rządy, nie raz, nie dwa a trzy razy!!!! Im się to po prostu należało. Przejęcie władzy tez odradzam. Finanse leza. Olbrzymie zadluzenie. Rozbuchany socjal. Cała administracja rządowa, wojsko, policja zasyfione pisowskimi pociotkami. Sami pisowscy w SP. Wysoka inflacja i gospodarka idąca w dół…Same problemy…. Po co to brać!