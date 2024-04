Polska waluta słabnie. Złoty zareagował na informacje z Iranu

Zareagowały również waluty. W tym także polski złoty. W piątek rano około godz. 7.15 polski złoty stracił w stosunku do euro o 0,44 proc. do 4,35 zł, do dolara o 0,5 proc. do 4,09 zł i do franka szwajcarskiego o 1,03 proc., który kosztował 4,51 zł.