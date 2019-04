Polski złoty ma już 95 lat. Zastąpił polskie marki i zatrzymał hiperinflację

Najwyższy nominał marki polskiej w 1917 roku to 1 tys. W 2023 w obiegu były już banknoty po 10 mln marek. W 1918 roku jednego dolara amerykańskiego można było kupić za 9 marek. W 1924 kosztował już prawie 10 mln marek.

Kryzys gospodarczy i szalejąca inflacja stały się przyczyną gwałtownego spadku płac i rosnącego niezadowolenia społecznego. Liczba strajkujących wzrosła gwałtownie z 65 tys. do 425 tys. osób.

Nie tylko brexit. Oto, co czeka Europę w 2019 r. Obejrzyj wideo:

- Doszliśmy do takiego stanu, że żaden postęp w żadnej dziedzinie, nawet szkolnictwa, nie mówiąc o reformie rolnej lub udoskonaleniach socjalnych, stają się niemożliwe, jeżeli najpierw - i to wkrótce - nie uporamy się z trudnościami finansowymi, które nie tylko paraliżują wszelkie porywy do udoskonalenia naszego stanu wewnętrznego, ale wytwarzają niebezpieczeństwo zarówno utrzymania pokoju wewnętrznego, jak i stanu obronności naszego kraju, wymagającej znaczniejszych nakładów pieniężnych - powiedział Grabski w expose z 20 grudnia 1923 roku.