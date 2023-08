Premie i nagrody w MSZ. "Nigdy przedtem nie było takiego obciążenia"

Nagrody w MSZ. "Powinni raczej dostać kary"

Ta argumentacja nie trafia do Hanny Gill Piątek. - To był faktycznie pracowity czas, ale na to, żeby pogrążać naszą reputację międzynarodową. Powinni raczej dostać kary, a nie nagrody - powiedziała "Super Expressowi". Z kolei Katarzyna Lubnauer z KO porównuje, że 7 tys. zł to "dwumiesięczna pensja początkującego nauczyciela".