Prezes mBanku wskazuje porażkę gospodarki

Nadal nie mogę uwierzyć, że to Polak taki głu@pi. Na złość PiSowi nie chciał zagłosować w referendum i zablokować inwazji Arabów. To jednak lew@ctwo ma umysł zaćmiony. Czy to komuś źle, że można sobie wieczorem na ulicę wyjść bezpiecznie? Że córka może i o północy sama do domu wrócić? No, ale to prawda, że najpierw odchodzi się od Boga a potem od rozumu