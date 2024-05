Prześwietlili portfele Polaków. Jeden szczegół przykuł uwagę

stary 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uśmiałem się do łez... z analizy firmy KPMG. Analiza u podstaw zawiera błędy koncepcji... Można by tak samo powiedzieć że bocian jest bogaty "bo umie latać chłopak" To znaczy że spora cześć osób rok wcześniej nie łapała się na ten pułap, po inflacji wywalczyli sobie podwyżki i teraz się załapali na ten próg. To o niczym nie świadczy..........tyle w temacie.