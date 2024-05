Holandia zmienia kurs gospodarczy i polityczny. "Trudniejsze relacje z UE"

Śmieszek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

O a czemu pan Kapustka blokuje komentarze pod ważnymi sprawami dla Polski? Przecież to czysta cenzura by ludzie nie mogli dyskutować o tarczy wschód czy pakcie migracyjnym i tym co mówi Tusk a co powiedział premier Francji. Przecież Polacy powinni na ten temat rozmawiać.