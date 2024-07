Rewolucja w pensji minimalnej. To ostatnia taka podwyżka?

Zmiana w pensji minimalnej. Unijna dyrektywa

Prawdopodobnie jest to ostatnia tego typu zmiana płacy minimalnej . Polska ma czas do 15 listopada 2024 r. na implementację unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. Dyrektywa ta zakłada, że minimalne wynagrodzenia powinny być odpowiednie, np. stanowić 50 proc. przeciętnej pensji lub 60% mediany wynagrodzeń.

Ile wynosi pensja minimalna w Polsce w 2024 r.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza tegoroczna podwyżka płacy minimalnej. Kolejna jest planowana na lipiec, kiedy to świadczenie ma wynieść 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 r. wzrosła do 27,70 zł, a od 1 lipca ma wynieść 28,10 zł.