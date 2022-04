RPP tłumaczy zdecydowaną podwyżkę stóp procentowych. Eksperci: "salwa na umocnienie złotego"

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) reaguje na dwucyfrową inflację. Do walki z nią wytacza kolejne ciężkie działa. W środę zdecydowała o siódmej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Główna stawka oprocentowania w NBP wzrosła z 3,5 do 4,5 proc. To spore zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się podwyżki o połowę mniejszej.