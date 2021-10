Ryzyko osłabienia złotego najwyższe od początku pandemii. Euro sięgnie 4,80 zł?

megatron 26 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Z punktu widzenia "zagranicy" nic się w naszej gospodarce nie zmieniło. Ilość wypracowanej gotówki się nie zmieniła, tak jak pracowaliśmy tak pracujemy. To, że sobie dopisujemy do pensji, niczego zatem nie zmienia. Dlatego zagraniczna waluta rośnie a złoty słabnie. Mamy teoretycznie więcej pieniędzy ale w rzeczywistości okupione jest to zmniejszeniem jego wartości. Pomysł z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia czy podnoszeniem podatków i świadczeń socjalnych był po prostu błędem. O cenach i kosztach decyduje wolny rynek i jego niewidzialna ręka, a nie ustawy czy rozporządzenia. Jeśli dalej będziemy podnosić świadczenia i podatki złoty będzie się osłabiał, co odbije się na ludziach posiadających środki pieniężne, a to odbije się na rynku popytu.