Samorządy w dołku przez ceny energii. Jarosław Kaczyński składa obietnicę

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec podkreślił, że jego ugrupowaniu przyświeca cel, by nie doprowadzić do kryzysu społecznego. - Kierujemy się tym, by nie doprowadzić do czwartego już po 1989 r. kryzysu społecznego, gwałtownego wzrostu bezrobocia, gwałtownego obniżenia stopy życiowej - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Walka z inflacją w "klasyczny" sposób? PiS ma inny pomysł

Przyznał, że PiS mógłby walczyć z inflacją klasycznymi metodami. - Klasyczna metoda, którą zawsze stosował twórca tych naszych wszystkich reform, Balcerowicz, to schładzanie gospodarki. Jak byśmy dzisiaj schładzali gospodarkę, to już by bezrobocie rosło, siła nabywcza ludności, która w tej chwili wcale jeszcze w całości nie spada - choć oczywiście niektórym spada - by spadała (...). My tego nie robimy i robić nie chcemy - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Zaznaczył, że rząd podejmuje starania, by ulżyć ludziom. Wymienił przy tym m.in. tzw. tarczę antyinflacyjną obniżającą podatki, czy dopłaty do węgla oraz do innych źródeł ogrzewania. Dodał, że szykowane jest także zamrożenie cen prądu.

Teraz są przygotowywane przedsięwzięcia zmierzające do tego, żeby do 2000 kWh wszyscy dostawali stałą cenę energii, czyli taką, jak jest w tej chwili - mówię o energii elektrycznej - a jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne to 2600 (kWh - przyp. PAP), tak samo ci, którzy mają jakąś tam działalność, także do 2600. Przy czym te wielkości mogą być jeszcze dyskutowane - w szczególności nie te 2000, tylko te wyższe - nie w sensie ich obniżenia, tylko w sensie ich ewentualnego podwyższenia - powiedział.

Pomoc dla samorządów

Jarosław Kaczyński złożył też obietnicę samorządom. Jak stwierdził, "jest przygotowywana wielka operacja zmierzająca do tego, żeby wszystkie instytucje samorządowe, a także instytucje rządowe, takie jak teatry, szpitale rządowe, które mają dzisiaj propozycje od firm energetycznych, żeby płacić 6-8 razy więcej (...), żeby miały tę sumę radykalnie obniżoną". - To też będzie przeprowadzone - zapowiedział.

