Zamrożenie cen prądu - jakie są zagrożenia i korzyści takiego rozwiązania?

Zamrożenie cen prądu - limity i zasady

Podczas konferencji prasowej, 15 września 2022 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił Tarczę Solidarnościową, która ma pomóc Polakom w przejściu przez trudny okres związany z wysokimi cenami prądu. Rząd chce bowiem zagwarantować niezmienną cenę energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie. Co to oznacza w praktyce?