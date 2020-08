Tarcza pomogła dłużnikom. Komornicy mniej skuteczni

To jednak nie tak, że dłużnicy znaleźli się w jeszcze gorszej sytuacji ekonomicznej. Zdaniem komorników, jest to efekt tarczy antykryzysowej 3.0. Wprowadziła ona zakaz przeprowadzania licytacji nieruchomości, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Teraz, skoro takiego zagrożenia nie ma, często nie są zainteresowani spłatą. Co więcej, tarcza 3.0 zwiększyła też kwotę wolną od zajęcia przy egzekucji długów z wynagrodzenia za pracę. Co do zasady wynosi ona ok. 1920 zł. Jednak jeśli w związku z COVID-19 pracownikowi obniżono pensję, wówczas kwota wolna rośnie o 25 proc. na każdego niepracującego członka rodziny.