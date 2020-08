Estoński CIT dla nielicznych. Rząd stawia dużo warunków

Premier Mateusz Morawiecki już w swoim expose zapowiadał rewolucję w opodatkowaniu dla firm , rozliczających się podatkiem CIT. Dzięki nowemu rozwiązaniu nie płaciłyby one podatku, gdy inwestują swoje zyski. Dopiero przy ich wypłacie trzeba by było podzielić się z państwem.

W teorii - świetne rozwiązanie dla obu stron. Firmy inwestują, by nie płacić podatku. Dzięki temu napędzają gospodarkę. Wszyscy zadowoleni.

Tyle teoria, bo praktyka - jak pisze "Rzeczpospolita" - to zupełnie co innego. Z projektu zmian wynika bowiem, że z estońskiego CIT-u skorzystają nieliczni. Według zapowiedzi sprzed kilku miesięcy słyszeliśmy o nawet 200 tys. firm. Teraz okazuje się, że może ich być raptem 30 tys.

– Nie sądzę, że przedsiębiorstwa będą przyjmować do pracy nowe osoby tylko po to, aby skorzystać z estońskiego CIT. A przejście na etat samozatrudnionych czy zleceniobiorców to jednak istotna zmiana modelu prowadzenia biznesu i nie każdemu się opłaca – mówi "Rzeczpospolitej" Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP.